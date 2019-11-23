"Fındık altına dönüştü"

Sanayici iş adamı Mustafa Demirci son yıllarda en yüksek rekolteyle, rekor denilebilecek ihracatı gerçekleştirilen fındığın fiyatının da yükselerek devam ettiğini söyledi.

Fındığın altına dönüştüğünü ifade eden Giresun Ticaret Borsası eski başkanı ve iş adamı Mustafa Demirci, fındığın artık kabuklu değil nihai ürün olarak pazarlanması gerektiğine dikkat çekti.

Demirci, “2019 yılında 820 bin ton kabuklu fındık rekoltesi gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmini rekoltenin yüzde 75’i pazara indi. Yani üreticiden tüccara, FİSKOBİRLİK’e, TMO’ya satılmış durumda. Şuana kadar ise 207 bin ton kabuklu fındık ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bu yaklaşık 103 bin ton iç fındık ediyor. Bu ihracat son yılların en yüksek rekoltesindeki ihracat. Türkiye ihracatını özellikle Almanya, İtalya ve son yıllarda Çin’e gerçekleştirdi. Son yıllarda ilk defa Çin yüksek miktarda fındık almaya başladı. Bu yıl fındığın altına dönüştüğünü gördük. Daha önceki yıllarda rekolte düşükse fiyatlar yüksek, fiyatlar yüksek ise rekolte düşük oluyordu. Ancak bu yıl son yılların en yüksek rekoltesine rağmen fındık fiyatları da yükselmeye devam ediyor.”



“NİHAİ ÜRETİME GEÇMELİYİZ”

Türkiye’nin fındığı nihai ürüne dönüştürmesiyle daha fazla ihracat elde edebileceğini de kaydeden Demirci, ”Fındık Türkiye’de yüzde 10 sanayide kullanılıyor. Avrupa’da ise yüzde 90 sanayide kullanılıyor. Türkiye bu konuda bir atılıma geçti fakat yeterli değil. Fındığın Türkiye’de sanayide kullanılma oranı arttıkça ihracat geliri de artacaktır. Bu durumu şöyle özetleyebiliriz biz ham madde olarak ihracat yapıyoruz, Avrupa’da nihai ürünlere dönüştürülerek tekrar bize pazarlanıyor. Biz de ham madde olarak ihraç ettiğimiz ürünü tekrar ithalatını yapmış oluyoruz. Oysaki biz ithal ettiğimiz fındık ürünlerini üreterek ihracat çeşidimizi artırabiliriz.”