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Fındık hasadı bitti, tersine göçle vakalar düştü

Ordu’da fındık hasadı için kente gelen gurbetçiler ve mevsimlik tarım işçileri ile 1,5 milyona çıkan kent nüfusu ile birlikte koronavirüs vakaları da artış gösterdi.
Fındık hasadı bitti, tersine göçle vakalar düştü

Ordu’da fındık hasat sezonunda yaklaşık 771 bin olan nüfus 1,5 milyona çıktı. Fındık hasadı için il dışından gelen gurbetçiler ile fındık hasadında çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçileriyle artan kent nüfusuyla birlikte koronavirüs vakaları da artış gösterdi. Kentte biten fındık hasadı ile birlikte nüfus yoğunluğunun azalmaya başlamasıyla vaka oranları da düşüşe geçti. Kentte 230,42 olan vaka oranı 158,92’ye geriledi.

ODÜ Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, fındık hasadının bitmesiyle vakalarda düşüş yaşandığını söyledi. İlerleyen günlerde bu rakamların daha da düşeceğini belirten Enginyurt, “Ordu’da beklenildiği gibi fındık hasadının bitmesiyle birlikte vaka sayısının düşeceğini tahmin ediyorduk ve vaka sayılarımız düşmeye başladı. Bu sayı daha da düşecek. Vakaların artma nedeni dışarıdan gelen aşısız çalışan işçiler veya fındığını toplamaya gelen vatandaşlardı. Aşılama oranlarında da Ordu, kendi içerisinde Karadeniz’de ve Türkiye’de ön sıralarda yer alıyor” diye konuştu.

‘AŞI OLUNURSA VİRÜS KONAKÇI BULAMAZ’

Prof. Dr. Enginyurt, vatandaşa aşı çağrısı da yaparak, “Virüs yapı değiştirir. Bu yüzden virüsün konakçı bulması gerekiyor. Aşılama bu yüzden çok önemli. Biz neden aşı olunmasını istiyoruz? Toplumsal bağışıklık kazanmak için. Toplumsal bağışıklığı kazanabilmek için toplumun tamamının en az yüzde 75’inin aşılanması gerekiyor ve antikor oranının belli bir seviyenin üzerine yükselmesi gerekiyor. Bu durum olduğunda virüs çoğalabilecek bir konakçı bulamayacak. Türkiye’yi tamamen salgından kurtarmış olmamız dünyanın kurtulacağı anlamına gelmiyor. Tüm dünyanın aşılanması ve toplumsal bağışıklık yüzde 75’in üzerine çıkmalı. Bu süre içinde mutasyonlar olacaktır” dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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