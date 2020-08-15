  • BIST 1.084
  • Altın 460,837
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 19 °C
»

Fındık hırsızlarına karşı nöbet tutuyorlar

SAKARYA’nın Kaynarca ilçesinde, hasat edilen fındıkların çalınmaması için çiftçiler, nöbet tutmaya başladı.
Fındık hırsızlarına karşı nöbet tutuyorlar

Kaynarca ilçesi Uğurlu Mahallesi’nde başlayan fındık hasadıyla birlikte mahalleye, satıcı ve hurdacı girmesi yasaklandı. Muhtar Birol Ertürk, mahalle girişine tabela asarak kararı duyururken, fındık hırsızlarına karşı mahalleli, nöbet tutmaya başladı. Fındık fiyatlarının yüksek olması nedeniyle hırsızlıkların artacağını öne süren vatandaşlar, mahallenin girişi ile merkezinde sırayla nöbet tutuyor. Mahalle girişinde yabancı araçları durduran vatandaşlar, tanımadıklarının girişine izin vermiyor. Mahallenin Muhtarı Birol Ertürk,“Mahallemizde geçtiğimiz yıllarda hırsızlık olayları yaşadık. Bu yıl fındık hırsızlarına karşı tedbirler aldık. Mahallemize hurdacı, dilenci, pazarcı görünümlü kişilerin girişini, yasakladık. Ayrıca mahallemize kamera sistemi de yerleştirdik. Tüm çiftçilerimize bol bereketli hasat sezonu diliyorum” diye konuştu.

Ertuğrul Öztürk isimli mahalleli de “Fındık toplama işimizi bitirdik. Topladığımız fındığı kurutmak için serdik. Şu an tek korkumuz, bu aylarda meydana gelen hırsızlık olayları. Bunun önüne geçmek için ihtiyar heyeti ve muhtarımız bazı önlemler aldı. Biz de fındığımızın başında nöbetleşerek beklemekteyiz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 14 bin balya samanın olduğu depoda yangın15 Ağustos 2020 Cumartesi 20:50
  • TBMM Başkanı Şentop: Birleşik Arap Emirlikleri'ni kınıyorum15 Ağustos 2020 Cumartesi 20:47
  • Çankırı'da 2 kardeşe ait 2 ev yandı15 Ağustos 2020 Cumartesi 20:45
  • Depremde hasar gören bina, yıkım sırasında çöktü15 Ağustos 2020 Cumartesi 20:44
  • Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı sayısı 6'ya çıktı15 Ağustos 2020 Cumartesi 18:42
  • Cerablus’ta bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı15 Ağustos 2020 Cumartesi 17:00
  • Beydağ'da 2 dekar ormanlık alan yandı15 Ağustos 2020 Cumartesi 17:00
  • Devrilen TIR'daki buğday yola saçıldı15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:59
  • Türk ve Yunan fırkateynlerinin Akdeniz'deki bekleyişi sürüyor15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:57
  • Balıkesir'de ormanlara girmek yasaklandı15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti