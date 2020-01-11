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Fındık ihracatında cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2019 yılında 121 ülkeye 319 bin 772 ton fındık ihraç ederek 2 milyar 28 milyon 727 bin dolar gelir sağladı.
Fındık ihracatında cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırılırken, 547 milyon 588 bin dolar değerinde 83 bin 898 ton fındık satışı ile İtalya ihracatta birinci sırayı aldı. İtalya'nın ardından en fazla fındık ihraç edilen ülkeler sırasıyla Almanya ve Fransa oldu. Almanya'ya 434 milyon 806 bin dolar tutarında 73 bin 476 ton, Fransa'ya ise 147 milyon 75 bin dolar tutarında 22 bin 719 ton fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Alternatif pazar olan Çin'e ise 11 bin 180 ton fındık satılıp, 87 milyon 179 bin dolar gelir sağlandı. Türkiye, 2019 sezonunda en az fındığı Ruanda'ya sattı. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 6 kilogram olurken, 37 dolar gelir elde edildi.

'ÖNEMLİ OLAN BU BAŞARIYI DEVAMLI KILABİLMEK'

2018 yılında 279 bin 250 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 635 milyon 235 bin dolar gelir sağlandığını belirten Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2019'da bir önceki seneye göre miktarda yüzde 14,5, gelirde yüzde 24 artış yaşandığına vurguladı.

Sevinç, "Türkiye’nin 180 milyar dolarlık ihracatına bakıldığı zaman bu 2 milyar dolar küçük bir rakam görülüyor olabilir. Ama kemiksiz diye tabir ettiğimiz tamamen net bir girdidir bu. Yani fındık ihracatında ambalaj malzemeleri ve kullandığımız teknolojiler de dâhil hiç ithalat söz konusu değil. Fındık ihracatını hem getirdiği net döviz, hem de Karadeniz bölgesine sağladığı istihdam imkanını da göz önüne aldığımızda fındığın çok önemli bir stratejik bir ürün olduğunu görebiliriz. Bu yıl muhteşem bir başarı söz konusu fındık ihracatında. Ama önemli olan bu başarıyı devamlı kılabilmek. Bunun temel şartı fındık arzının bir kesintiye uğramadan piyasaya devam etmesidir" dedi.

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