Fındık kabuğundan kömür üretilecek

Altın değerindeki fındığın kabuğundan kömür üretmek için fizibilite çalışmalarına başlandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, altın değerindeki fındığın kabuğundan faydalanmak için fizibilite çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fındık üretilen illerde yakacak olarak kullanılan fındık kabuğundan kömür üretimi için çalışma başlatıldı.

Enerji uzmanlarıyla belediyede toplantı yapan Güler, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi için fizibilite çalışmalarına başlanması talimatını verdi.

Güler, buradaki konuşmasında, fındığın içi gibi kabuğunun da altın değerinde olduğunu belirterek, "Türkiye'de fındık üretiminde ilk sıralarda yer alan ilimizde fındığın içi kadar kabuğu da ekonomiye katma değer sağlayacak. Fındık kabuğundan aktif karbon üretimi için kolları sıvadık. Fizibilite çalışmaları başladı. Pratik şekilde ilerleyerek çalışmamızı geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak farklı bir belediyecilik anlayışı içinde olacaklarını, ekonomiye, istihdama yönelik yatırımlara öncelik vereceklerini bildirdi.

Aktif karbonun, odun, turba, linyit, kömür, mangal kömürü, kemik, Hindistan cevizi kabuğu, pirinç kabuğu, fındık kabuğu ve yağ ürünlerinden elde edilen karbonların çeşitli işlemlerden geçirilerek aktive edilmesiyle üretildiği belirtildi.