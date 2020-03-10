  • BIST 102.987
  • Altın 327,729
  • Dolar 6,1259
  • Euro 6,9711
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 14 °C
SON DAKİKAABD'den Türkiye açıklaması
»

'Fındık', Turhal'da toprağa verildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Kayacık köyü okulunun önlük giydirilerek maskotu haline gelen ve 'gençlik hastalığı' nedeniyle 2 gün önce Ankara'da ölen 'Fındık' adlı yavru köpek toprağa verildi. 
'Fındık', Turhal'da toprağa verildi

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyünde Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak okula getirdiği av köpeği melezi yavru köpek, okulun maskotu oldu. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve 'Fındık' ismi verilen köpek, 3 hafta önce rahatsızlanarak Turhal'dan Ankara'ya sevk edildi. 'Gençlik hastalığı' teşhisi konulan  ve özel klinikte tedavi olan Fındık, 2 gün önce yaşamını yitirdi. Dün akşam saatlerinde Turhal Belediyesi'ne ait  araç ile Fındık'ın cansız bedeni Turhal'a getirildi. Fındık, Turhal Belediyesi Hayvan Barınağı bahçesinde hazırlanan mezara gömüldü. Fındık defnedilirken Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu öğretmeni Mustafa Önlen ve Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erkoç da hazır bulundu. Fındık'ın beze sarılı cansız bedenini Nihal Erkoç mezarına kadar kucağında taşıdı. Fındık'ın isminin, ölüm tarihinin ve fotoğrafının bulunduğu mezar taşı da başucuna konuldu. Okulda giydiği önlüğü ise mezarının üzerine bırakıldı.

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erkoç, Fındık'ın ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Fındık', Turhal'da toprağa verildi10 Mart 2020 Salı 15:26
  • Lübnan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti10 Mart 2020 Salı 15:19
  • İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 291'e yükseldi10 Mart 2020 Salı 14:53
  • Çavuşoğlu: Rejim ateşkese rağmen ilerlemeye çalışırsa...10 Mart 2020 Salı 12:19
  • Evlat nöbetinde 190'ıncı gün: 121 aile evladını bekliyor10 Mart 2020 Salı 12:15
  • Metin Topuz için 15 yıl hapis istemi10 Mart 2020 Salı 12:14
  • Kandil ve Avaşin-Basyan'a hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi10 Mart 2020 Salı 11:57
  • İngiltere'de uçak seferleri boş geçiyor10 Mart 2020 Salı 11:46
  • İETT otobüsünde yangın10 Mart 2020 Salı 11:45
  • Devlet Bahçeli ateş püskürdü: Bunun adı barbarlık10 Mart 2020 Salı 10:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti