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Fındık üreticilerine 'hasat' uyarısı

Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, bu yıl kentte fındık rekoltesinin 75 bin ton civarında olmasını beklediklerini söyledi. Çiftçileri, 15 Ağustos öncesi hasat yapmamalarını konusunda uyaran Öztürk, bu durumda verimin düşük olacağını belirtti.
Fındık üreticilerine 'hasat' uyarısı

Düzce Ziraat Odası Başkanı Öztürk, fındık hasadı öncesi üreticilere önerilerde bulundu. Öztürk, Düzce’de bu yıl rekoltenin 75 bin ton civarında olmasını beklediklerini söyleyerek, “Düzce’nin geçen yılki rekoltesi 52 bin ton civarındaydı. Bu sene 75 bin ton civarında rekoltemiz var. Biz Karadeniz Bölgesi oda başkanlarıyla ortak karar aldık. Fındık fiyatının en az 30 TL olmasını bekliyoruz. Bu çok yüksek bir fiyat değil. 30 TL verilecek fiyatta masraflar, işçi parası çıkarılınca çiftçinin cebine girecek para 10 TL'dir. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir an önce alım yapması için gerekli hazırlıklarını tamamlaması ve fiyatı fındık toplama dönemi öncesi açıklaması lazım” dedi.

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Ziraat Odası Başkanı Öztürk, 15 Ağustos öncesi hasat yapılmaması gerektiğini de belirterek, “Bu yıl bölgemiz çok fazla yağış aldı. Çiftçilerimizin hasada başlamak için hazırlık yaptığını duyuyoruz. Bahçelere gidip takip ediyoruz. Kesinlikle 15 Ağustos öncesi fındığa başlanmamalıdır. Fındıklar halen yeşil ve olmamış durumda. Fındık henüz beyaz ve bu fındık toplandığı zaman hem ülke ekonomisine hem çiftçinin cebine randıman eksiği ve kayıp olarak girecektir. Kesinlikle 15 Ağustos öncesi hasada başlamamalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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