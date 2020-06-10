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Fındıkta Amerikan beyaz kelebeği tehdidine karşı uyarı

Düzce Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Amerikan beyaz kelebeği zararlısı ile mücadelenin başlaması için bu haftanın kritik olduğunu belirtti.
Fındıkta Amerikan beyaz kelebeği tehdidine karşı uyarı

Düzce Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, yaptığı yazılı açıklamada, Amerikan beyaz kelebeğinin fındık mahsulü için çok büyük tehdit olduğunu ve bu zararlıyla mücadelenin çok ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. 

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde fındık üzerinde görülen ve geçen yıllarda evlerin içlerine kadar giren Amerikan beyaz kelebeği zararlısıyla mücadelenin bu hafta itibarıyla başlatılması gerektiğini belirten Öztemiz, "Amerikan beyaz kelebeği Kuzey Amerika orijinli zararlı bir böcek. Amerikan orijinli olduğu için Avrupa'ya 1940'lı yıllarda yayılmış daha sonra Asya ülkelerine geçiş yapmış. Şu an için Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerinde yayılış göstermektedir. Ülkemize 1970 yılında Edirne bölgesinden giriş yapmış. 1982 yılında Orta Karadeniz Bölgesi'nde 1997 yılında da Düzce'de görülmüş. 23 yıldır da bu zararlıyı Düzce'de görüyoruz" ifadesini kullandı.

"Haziran zararlı ile mücadele için çok önemli"
Zararlı kelebeğin sadece fındıkta değil, meyve, orman ağaçları, park ve süs bitkilerinde de bulunduğunu vurgulayan Öztemiz, şöyle devam etti:

"Zararlı, kışı pupa döneminde beslenmeden geçiriyor. Hava sıcaklığı 10 derecenin üzerine çıkınca mayıs ayında kelebek çıkışlarına rastlıyoruz. Genelde mayısın ilk haftası ile üçüncü haftasına denk geliyor. Bu sene yağışlı geçtiği için 1 hafta gecikme oldu. Geçen hafta kurduğumuz ışık tuzaklarında biz kelebeklere rastladık. Haziranın ilk yarısı mücadele yapmamız için kritik zaman."

Öztemiz, Amerikan beyaz kelebeği ile toplu mücadelenin şart olduğuna işaret ederek, sürekli olarak Valilik, Belediye, üniversite ve tarımla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaları ortak yürüttüklerini bildirdi.

Bu hafta kritik zaman olduğu için üreticilere gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Öztemiz, şunları kaydetti:

"Bir önemli nokta da toplu mücadele. Özellikle tüm üreticilerin bu hafta toplu mücadele yapmaları çok önemli. Yaprakla beslendiği için fotosentezi etkiliyor. Bu da doğal olarak doğrudan verimi etkiliyor. Yapraktan beslenmesi sonucu hem üründe hem ürün kalitesinde azalmalar söz konusu oluyor. Fındık bahçelerine geçmeden önce dut ve akçaağaç ile besleniyorlar. Dolayısıyla şu zamanlar özellikle dut ve akçaağaç ağaçlarını kontrol etmeleri gerekiyor çünkü duttan fındık bahçelerine geçiş yapıyorlar. Yani dutlar kontrol edilirse mücadele kolaylaşacaktır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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