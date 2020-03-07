Finlandiya'dan Yunanistan'a göçmen tepkisi

Finlandiya İçişleri Bakanı Maria Ohisalo, iltica başvurusu almayı durduran Yunanistan'ı eleştirerek yanlış yaptığını söyledi.

Yeşiller Partisi Genel Başkanı ve Finlandiya İçişleri Bakanı Maria Ohisalo, Finlandiya devlet televizyonu YLE'ye mülakat verdi.

"İLTİCA BAŞVURULARI HER KOŞULDA KABUL EDİLMELİ"

Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ı desteklemesine rağmen Yunanistan'ın sığınmacılar konusunda 'yanlış' yaptığının altını çizen Ohisalo, "Uluslararası hukukun büyük resmine baktığınızda, bu anlamda yanlış yaptığı ortadadır. İltica başvurularının her koşul altında kabul edilmesi zorunlu" dedi.

Ohisalo, daha önce Yunanistan'ın izlediği politikayı desteklediği yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine "Söylediğim gibi AB İçişleri Bakanları olarak yayımladığımız ortak raporda, uluslararası hukuk kurallarının uygulanması gerektiğini ve Yunanistan'ın başvuruları alması gerektiğini vurguladık" ifadesini kullandı.

YEŞİLLER AÇIK KAPI POLİTİKASINI DESTEKLEMİŞLERDİ

Röportajın ardından ülke basınına yansıyan tepkilerde, Yunanistan sınırında sığınmacı krizinin yaşanmaya başladığı 28 Şubat'tan bu yana çok sayıda yaralanma ve ölüm gerçekleştikten ancak bir hafta sonra uluslararası hukukun konuşulmaya başlandığına vurgu yapıldı.

Avrupa'da mülteci krizinin patlak verdiği 2015'te Yeşiller, açık kapı politikasını desteklemişti.