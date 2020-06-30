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Finlandiyalı firma, Türk yoğurdunun üzerindeki 'fesli adam' görselini değiştiriyor

Finlandiyalı bir firma olan Valio, pazarladığı Türk yoğurtlarının üzerinde ‘fesli adam’ görseline yer verdiği için ‘kültürel açıdan önyargılı olmakla’ eleştirildi. Eleştiriler üzerine firma, görselin yer aldığı ürünleri piyasadan çekti.
Finlandiyalı firma, Türk yoğurdunun üzerindeki 'fesli adam' görselini değiştiriyor

Finlandiya'nın en yaygın ağa sahip süt ve süt ürünleri firması Valio, piyasaya sürdüğü Türk yoğurdunun üstünde kullandığı ‘fesli adam klişesi’ nedeniyle ülkede gündem oldu.

Tartışma, Finlandiya’da yaşayan bir gazeteci olan Anter Yaşa’nın konuyla ilgili Twitter’da yorum yapmasıyla başladı. Valio, kültürel bir basmakalıba dönüşmüş fesli adam görseli nedeniyle ‘önyargılı’ olmakla suçlandı. Olay basına da yansıdı.

Ancak Yaşa, daha sonra bir açıklama yaparak yoğurt ve görselle ilgili yorumlarının ‘şaka’ olduğunu, amacınınsa ‘hakaret kültürünün ve aptal insanlara karşı aşırı tolerans tanımanın ne kadar gülünç olduğunu göstermek’ olduğunu savundu. Yaşa, bu konu nedeniyle gerçekten incinmiş olduğuna inandıkları için Finlandiyalı meslektaşlarına şaşırdığını da söyledi.

Valio yine de görselin yer aldığı ürünleri piyasadan çekeceğini duyurdu. Firmanın Başkan Yardımcısı Hanna Hiekkamies, pazarlama stratejilerinin ayrımcılığı teşvik etmediğinden emin olmak için politikalarını bir yıl önce güncellediklerini söyledi.

Bu tartışma gündeme gelmeden önce ürün değişikliğine gitmeyi konuştuklarını belirten Hiekkamies, yeterince hızlı hareket edemediklerini kabul etti. Bulgar ve Yunan yoğurtlarının paketlerini de değerlendireceklerini belirten Hiekkamies, yenilenecek ürünlerin sonbaharda raflarda olacağını duyurdu.

Mart ayında da Finlandiyalı çikolata şirketi Brunberg, ‘Kisses’ adlı ürününü benzer nedenlerle geri çekmişti. Ürünün üzerinde, Afrika kökenli görünümlü iki kişi öpüşürken görülüyordu.

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