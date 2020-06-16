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Firari Can Dündar'a ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar'a ait, internetten yayın yapan "Özgürüz Radyo" ve "ozguruz20.org" internet sitesi, RTÜK'ün devreye girmesiyle, mahkeme tarafından erişime kapatıldı.
Firari Can Dündar'a ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar'a ait, internetten yayın yapan "Özgürüz Radyo" ve "ozguruz20.org" internet sitesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) devreye girmesiyle, mahkeme tarafından erişime kapatıldı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, internetten yayın yapan radyo ve televizyonların düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi Kurula verildikten sonra İzleme ve Değerlendirme Dairesinde kurulan özel ekip, kaçak yayınları takibe aldı.

Yapılan sıkı takip sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan firari Can Dündar'ın yayın yönetmeni olduğu tespit edilen "ozguruz20.org" sitesi kapatıldı.

Sitede "Özgürüz Radyo" ismi altında, canlı ve bir yayın akış çizelgesine bağlı kaçak radyo yayını yapıldığını tespit eden RTÜK, devletin ilgili kurumlarını harekete geçirerek konunun mahkemeye taşınmasını sağladı.

İnceleme sonrası mahkeme, ilgili kaçak radyo yayınının durdurulmasına karar verdi ve internet sitesine erişim engeli getirdi.

"Gizli belge ve bilgileri açıklamak suçu"
Firari Can Dündar'ın "gizli belge ve bilgileri açıklamak" ve "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından yargılaması devam ediyor.

Yargılamadan kaçmak için yurt dışına firar eden ve hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Dündar, RTÜK tarafından kapatılan radyosunda Türkiye aleyhinde yayınlar yapıyordu.

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