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Firari eski HDP milletvekilinin 'gri kategori'de aranan oğlu yakalandı

İçişleri Bakanlığından, "Hatay Amanoslar'da düzenlenen operasyonda, firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in 'gri kategori'de aranan oğlu sağ yakalandı." açıklaması yapıldı.
Firari eski HDP milletvekilinin 'gri kategori'de aranan oğlu yakalandı

Hatay Amanoslar'daki operasyonda sağ yakalanan teröristin, yurt dışında kaçak bulunan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in "gri kategori"de aranan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay Amanoslar’da bölgede keşif ve gözetleme icra eden güvenlik korucularının operasyonu sonucunda, 1 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin ise sağ yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, sağ yakalanan teröristin, bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010'da BDP Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği yapan ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik'in oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu kaydedildi.

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan Çelik'in 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalandığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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