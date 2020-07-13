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Firari FETÖ'cüler için 105 ülkeyle yürütülen iade trafiği

Adalet Bakanlığı, bugüne kadar aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika'nın da bulunduğu 105 ülkeden 807 FETÖ mensubunun iadesini istedi. Bu taleplerin ardından 27 ülkede bulunan 116 örgüt üyesi iade edildi.
Firari FETÖ'cüler için 105 ülkeyle yürütülen iade trafiği

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı tarafından aralarında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçanların da bulunduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik iade dosyaları hazırlandı.

Bakanlık, bugüne kadar 105 ülkede yaşadıkları belirlenen 807 FETÖ mensubu hakkında savcılıklar ve mahkemeler tarafından hazırlanan 856 iade dosyasını ilgili ülkelere iletti.

Aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika'nın da bulunduğu ülkelerden örgüt üyelerinin Türkiye'ye iadesi talep edildi.

Bugüne kadar ABD'den 156, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden 257 FETÖ mensubunun iadesi istendi. AB üyesi ülkeler içerisinde en fazla talep 77 kişi hakkında Almanya'ya, 64 kişi hakkında Yunanistan'a ve 36 kişi hakkında Belçika'ya iletildi.

Almanya'dan eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadesini isteyen Türkiye, yine bu ülkede olduğu ileri sürülen örgütün sözde TSK imamı, darbe girişiminin "sır kutusu" Adil Öksüz'ün de iadesine ilişkin talepte bulundu.

ABD'den ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra aralarında terörist başının en yakınındaki isimlerden Cevdet Türkyolu, özel doktoru Kudret Ünal, örgütün basın organlarında görevli Ekrem Dumanlı, kamuoyunda "Emre Uslu" olarak bilinen Emrullah Uslu, Hakan Şükür ve armatör İhsan Kalkavan gibi isimlerin iadesi istendi.

116 FETÖ'cü sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderildi
Yapılan girişimler sonucunda 27 ülkedeki 116 FETÖ mensubu bu ülkeler tarafından sınır dışı edilerek iade edildi.

Adalet Bakanlığınca, iade taleplerinin yanı sıra örgütün yurt dışında bulunan üst düzey yönetici ve üyelerinin geçici tutuklanmaları da gündeme getirildi. Bu kapsamda da 56 ülkeye, 163 FETÖ mensubunun geçici tutuklanması talebi gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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