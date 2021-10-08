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Fırat Kalkanı bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünce düzenlenen saldırı sonucu bir asker şehit olduğunu bildirdi.
Fırat Kalkanı bölgesinde bir asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin şehit olduğu belirtildi.

Şehit Özköse'nin, Çırakman Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililerce acı haber verildi.

Annesi Selma Özköse ve aile üyelerini, askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı. Baba Musa Özköse'nin ise yurt dışında çalıştığı belirtildi.

Şehidin babaevine ve mahalle girişine Türk bayrakları asıldı. İki kardeşi bulunan şehidin bekar olduğu öğrenildi.

Özköse'nin cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a gönderildi.

Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse için başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, teröristlerin alçakça saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Tayfun Özköse'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Akar: Milletimizin başı sağ olsun
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bakanlığın sosyal medya hesabından şehit Özköse için taziye mesajı yayımladı.

Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Ekim'de şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

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