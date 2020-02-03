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"Fırça sapı" ile başladığı halterde olimpiyatları hedefliyor

Bilecik'te babası tarafından "yaramazlığı" nedeniyle halter kursuna gönderilen ve yaşı küçük olduğundan ilk antrenmanları ahşap fırça sapı ile yaptırılan Bahadır Erdal, kazandığı başarılarla Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine davet edildi.
"Fırça sapı" ile başladığı halterde olimpiyatları hedefliyor

Çocukluğunda babasının "yaramazlıklarından bıktığı" için kursa gönderdiği halter salonunda ahşap fırça sapı ile çalışmalara başlayıp Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında ter döken Bahadır Erdal, başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Bilecik'te Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulunda okurken, babası gazeteci Mehmet Erdal tarafından "enerjisini atabilmesi" için haltere başlatılan 17 yaşındaki Bahadır Erdal'a, kemik yapısı henüz oluşmadığı için fırça sapıyla antrenman yaptırıldı.

Halter tekniklerini antrenörü Caner Özteke'den öğrenen ve 2015'te katıldığı Minikler Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Erdal, yurt içi ve yurt dışında elde ettiği başarıları dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine (TOHM) davet edildi.

ASKİ Spor Kulübü bünyesinde müsabakalara katılan Erdal, kendisine hedef seçtiği 2024 Yaz Olimpiyatları için antrenmanlarına devam ediyor.

Bilecik'te yaşayan ailesini ziyaret eden Bahadır Erdal, AA muhabirine, spora küçük yaşlarda başlamanın büyük avantaj sağladığını söyledi.

Halterle tanışmasını aktaran Erdal, "Babam çok yaramaz bir çocuk olduğumu düşünerek hem enerjimi atayım hem de daha rahat olayım diye beni spora gönderdi. Hocam bana halter tekniğini süpürge sopasıyla öğretti. Yaşım küçük olduğu için ağırlık kaldırmanın doğru olmadığını söyledi, böyle başladım. 3-4 ay sonra gittiğim ilk turnuvada Türkiye şampiyonu oldum." dedi.

Erdal, birçok müsabakaya katıldığını ve 27 madalya kazandığını anlattı.

Hedeflerine değinen Erdal, "Şu anki hedefim 2024 Yaz Olimpiyatları. Önümde Yıldızlar Avrupa ve Yıldızlar Dünya Şampiyonaları var, oralara da hazırlanıyorum. Kendimi şampiyonluğa kilitledim, nasip olursa ülkemizi temsil edip orada İstiklal Marşı'nı okutacağım." diye konuştu.

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