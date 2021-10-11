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Fırçayla Görsel Şölen

Mamak Belediyesi’nde ressamlık yapan Özgür Diler, ilçedeki okul duvarlarını, parkları, trafoları, muhtarlık binalarını, kaldırımları ve boş duvarları fırçasıyla renklendirerek görsel bir şölen sunuyor. 
Fırçayla Görsel Şölen

Mamak Belediyesi’nde ressamlık yapan Özgür Diler, ilçedeki okul duvarlarını, parkları, trafoları, muhtarlık binalarını, kaldırımları ve boş duvarları fırçasıyla renklendiriyor. Diler’in, çizdiği resimler vatandaşlardan tam not alıyor. Profesyonel eğitim almamasına rağmen usta ressamlara taş çıkartan Diler’in çizimleri, Mamak’ta parmakla gösteriliyor.

ÖĞRENCİLER ÇALIŞMALARINA BAYILIYOR

Diler yaptığı çalışmalardan dolayı takdir edildiğini belirterek “Son zamanlarda ilçemizde bulunan okulların isimlerini aldıkları kişileri okul duvarlarına resmediyorum. Böylece hem öğrenciler okulun isminin nereden geldiğini, hem de o şahsı tanıma fırsatı buluyor. Birçok öğrenci yaptığım çalışmalardan dolayı resme ilgi duymaya başladı. Hem duvarları renklendiriyorum, hem de ilçeyi. Ayrıca Mamak Belediyemize gelen talepler doğrultusunda çizim çalışmaları yapıyoruz” dedi.

BAŞKAN MURAT KÖSE’YE TEŞEKKÜR

İlçeyi renklendirmesinde kendisine destek veren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye ve projeye destek veren Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mulla Ali Çetin’e teşekkürlerini ileten Diler, “Böyle güzel bir fırsatı bana sunduğu için Belediye Başkanımız Sayın Murat Köse’ye ve Başkan Yardımcımız Mulla Ali Çetin’e çok teşekkür ediyorum. Onların desteği ve halkımızın talebi ile Mamak’ı daha güzel hale getirmeye gayret gösteriyorum” ifadelerini kullandı.

İLÇEYİ RENKLENDİRİYOR

Diler, ilçedeki pek çok noktayı renklendiriyor.  Okul duvarlarını, parkları, trafoları, muhtarlık binalarını, kaldırımları, boş duvarları fırçasıyla güzelleştiren Diler, milli ve manevi değerlerimiz ile farklı görselleri boş yerlere nakşediyor. Diler, bu tür renklendirme çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini belirterek, çalışmalarının herkes tarafından beğenilmesinin kendisini motive ettiğini söylüyor.

CENGİZ TOKSARI/İLKSAYFA

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