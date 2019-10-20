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Fırıncı kadınlar mahalleyi üne kavuşturdu

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki 14 fırında sadece kadınlar çalışıyor, iş yerlerinin işletmesini ise erkekler yürütüyor.
Fırıncı kadınlar mahalleyi üne kavuşturdu

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı 973 kişinin yaşadığı Mahmutlar Mahallesi'nde sadece kadınların çalıştığı 14 fırında günde ortalama 14 bin ekmek üretiliyor.

Fırıncılıktaki ustalıklarıyla dikkati çeken kadınların ürettiği ekşi maya ekmekler, çevre illerin yanı sıra kargoyla İstanbul ve Ankara gibi kentlere de gönderiliyor.

Demirci'ye 10 kilometre uzaklıktaki Mahmutlar, kadınların iş gücüne katkısıyla dikkati çekiyor. Burada yaşayan kadınların bir bölümü evlerde kurulan halı işletmelerinde, bazısı fırınlarda ve tarım sektöründe çalışıyor.

Ekşi maya ekmeğiyle tanınan mahallede 14 fırın bulunuyor. İşletmesi erkekler tarafından yürütülen fırınların ustası ve çalışanların tamamı ise kadınlar. Söz konusu 14 fırında halen 50 kadın mesai yapıyor.

Fırıncılığın önemli geçim kaynağı olduğu mahallede günde ortalama 14 bin ekmek pişiriliyor. Kadınların maharetli elleriyle ve doğal malzemelerle hazırlanan ekşi mayalı köy ekmekleri, pek çok il ve ilçeden gelen aracılar tarafından tüketicilere ulaştırılıyor.

Muhtar Nurullah Koyunoğlu, mahallenin son dönemde ekmeğiyle ünlendiğini söyledi.

Mahmutlar'daki ilk fırının 10 yıl önce kurulduğunu anlatan Koyunoğlu, "Her fırından günde ortalama bin ekmek çıkıyor. Kadınlarımızın maharetli ellerinden çıkan ekmekler, başta Manisa olmak üzere İzmir ve Balıkesir'e kadar gönderiliyor. Kargo ile İstanbul ve Ankara'ya da gelen talepler doğrultusunda ekmek gönderiliyor." diye konuştu.

Koyunoğlu, ekmeğin lezzetinin kullanılan kaynak suyunda gizli olduğunu aktardı.

"Ekşi mayalı hamuru akşamdan hazırlıyoruz"

Hediye Çıracı ise 11 yıl önce başladığı fırıncılıkta artık ekmek ustası olduğunu ifade etti.

Kadınlar olarak sabah erken saatte işe başladıklarını dile getiren Çıracı, "Ekşi mayalı hamuru akşamdan hazırlıyoruz. Fırını hazırladıktan sonra yaklaşık 1 saatte ekmeğimiz hazır hale geliyor. Mahallemizde birçok kadın fırınlarda çalışarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor." dedi.

Fadime Kırba da yıllarca evlerde kendileri için yaptıkları ekmek işinin artık gelir kapısı haline geldiğini vurguladı.

Kadınların ekmek yapımında çok tecrübeli olduğuna değinen Kırba, "Çoğumuz bu fırınlar kurulmadan önce evimizin avlusunda ekmek yapıyorduk. Şimdi fırınların çoğalmasıyla bu tecrübemizi kullanarak para kazanmaya başladık. Ekmeği tamamen biz kadınlar yapıyoruz, erkekler sadece pazarlanmasında görev alıyor." ifadelerini kullandı.  

Kaynak: Haber Kaynağı
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