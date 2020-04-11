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Fırıncılardan 'ekmekte sıkıntı yok' mesajı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların ekmek konusunda tedirgin olmasını gerektirecek en ufak bir sebebin olmadığını söyledi.
Fırıncılardan 'ekmekte sıkıntı yok' mesajı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde fırınların çalışacağını anımsattı.

Bütün fırıncı esnafının şu anda yoğun bir şekilde çalıştığına dikkati çeken Balcı, sokağa çıkma yasağı olan 31 ilde bütün fırınların bugün ve yarın açık olması için bilgilendirme yaptıklarını aktardı.

Balcı, fırıncılar olarak bu süreçte her türlü tedbiri aldıklarının altını çizerek, "Şu an itibarıyla sokağa çıkma yasağı bulunan illerimizde ekmek konusunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Herhangi bir ham madde sıkıntımız da yok. Özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilde vatandaşlarımızın ekmek konusunda tedirgin olmasını gerektirecek en ufak bir sebep yok." ifadelerini kullandı.

Ekmek fiyatlarında değişiklik yok
Fırıncıların araçlarıyla ara sokaklar dahil evlere ekmek dağıtmaya devam ettiklerine işaret eden Balcı, herhangi bir şekilde ekmeğe ulaşamayan vatandaşların, belediye veya valiliğe bilgi vermeleri gerektiğini aktardı.

Balcı, "Bu süreçte ekmek fiyatlarında en ufak değişiklik söz konusu değil. Fiyatlar dün neyse bugün de aynı. Bu konuda fırsatçılık yapacak bir esnafımız yok." diye konuştu.

Kovid-19 önlemleri kapsamında, ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı satılması için genelge yayımlandığını hatırlatan Balcı, söz konusu düzenlemeyi de dikkate alarak fırıncıların hijyen konusunda son derece titiz davrandığını sözlerine ekledi.

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