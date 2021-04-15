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Fırınlarda ramazan denetimi yapıldı

Ramazan ayının gelmesiyle, vatandaşların en yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri olan fırınlar, Altındağ Zabıtası tarafından mercek altına alındı.
Fırınlarda ramazan denetimi yapıldı

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, Altındağ'daki fırınlara Ramazan denetimi gerçekleştirdi. İlçe genelinde ekmek, Ramazan pidesi ve diğer unlu mamullerin üretimini yapan işletmeler titizlikle incelendi. Ekipler, işletmelerin üretim noktaları başta olmak üzere; depolama, sergileme ve satış noktaları, temizlik ve hijyen koşulları ile ürünlerin son kullanma tarihlerini büyük bir dikkatle inceledi. Hiçbir detayı gözden kaçırmayan zabıta ekipleri, işletmelerin evraklarını da kontrol etti. Kurallara uyan işletmelere teşekkür eden zabıta ekipleri, eksiklik tespit ettiği üreticilere ise idari yaptırım uyguladı.

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DENETİMLERE DEVAM
Denetimlerin devam edeceğini sıklıkla devam edeceğini ifade eden ekipler, "İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak zararsız veya en az zararla atlatmak için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler" ifadelerini kullandı.

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