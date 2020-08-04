  • BIST 1.087
  • Altın 444,354
  • Dolar 6,9493
  • Euro 8,1801
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 30 °C
»

Firma sahibi bürosunda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

KAYSERİ'de, çimento firması sahibi Orhan Adıbelli (49), kimliği belirsiz bir kişi tarafından iş yerinde tabancayla vurularak, öldürüldü.
Firma sahibi bürosunda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, saat 14.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çimento firması sahibi iş insanı Orhan Adıbelli, iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Saldırgan kaçarken, vücuduna 3 mermi isabet eden Adıbelli, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Adıbelli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman'da husumetliler arasında kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı02 Ağustos 2020 Pazar 16:17
  • PYD/YPG'nin elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:59
  • Akın Öztürk'ün emir astsubayına FETÖ üyeliğinden hapis cezası27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:47
  • Samsun'da Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili davada karar24 Temmuz 2020 Cuma 16:55
  • Bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK'lı terörist okullara saldırı emrini vermiş24 Temmuz 2020 Cuma 12:29
  • Terör örgütü PKK/KCK'nın HDP ve DBP ilişkisi iddianamede24 Temmuz 2020 Cuma 11:45
  • 17 yıl hapisle aranan hırsız sokakta yakalandı23 Temmuz 2020 Perşembe 18:31
  • Komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı -223 Temmuz 2020 Perşembe 08:14
  • Kahramanmaraş'ta aranan 3 kişi yakalandı20 Temmuz 2020 Pazartesi 18:40
  • ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'e FETÖ'den hapis istemi17 Temmuz 2020 Cuma 12:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti