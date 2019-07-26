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Fırsatçılar uyduya takıldı

Türkiye’nin akciğerleri olan ormanlık alanlara imar barışı fırsatçılarının göz diktiği ortaya çıktı.
Fırsatçılar uyduya takıldı

İzmir Buca’da akıllara durgunluk veren bir talan olayı meydana geldi. Buca Belesiyesi’nin uydu görüntüleriyle ortaya çıkardığı olayda, bazı fırsatçıların orman alanlarını yok edip imar barışından yararlanmak istediği tespit edildi. Olayda, kentin yeşil varlığını korumak için havadan ve karadan kaçak yapıları engelleme çalışmalarına hızla devam eden belediye ekipleri, Buca ormanlarında imar affı fırsatçılarının 40 bin metrekarelik alana zarar verdiğini ortaya çıkardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan ve imar affı olarak bilinen “Yapı Kayıt Belgesi” düzenlemesinin sona ermesine rağmen, bu yasadan faydalanabilmek için Buca’nın ormanlık alanlarındaki ormanların tahrip edilerek yeni kaçak yapılar inşa edildiği belirlendi.  

Kırıklar, Kaynaklar, Belenbaşı, Karacaağaç ve Doğancılar bölgesinde yeşil talanına karşı teyakkuza geçen ekipler, uydu görüntüleri aracılığıyla Kırıklar Mahallesi Delioğlan bölgesinde hazineye kayıtlı orman arazisi üzerinde inşa edilen 50 yapıyı tespit etti. Tespitin ardından yasal sürecin sonuçlandığı bölgede Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yıkım işlemlerini gerçekleştirdi. 

Yıkım işleminin gerçekleştirilmesinin ardından bölgede ortaya çıkan tablo dudak uçuklattı. Kırıklar ormanlarının olduğu yerde imar affından yararlanabilmek için yaklaşık 40 bin metrekarelik arazide yer alan ağaçların teker teker yok edildiği, orman arazisinin adeta toplu konut arazisine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Yıkım atıklarının bölgeden temizlenmesinin ardından talan edilen alanın yeniden ormanlık alana dönüştürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilecek.

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