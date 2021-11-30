Fırtınada kopan tabela anne ve oğulu yaraladı; evlerin çatısı uçtu

SAMSUN'da hızı saatte 100 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle, anne Tuğba A.(40) ve oğlu A.K.A.(8), yerinden sökülen börek dükkanının tabelasının altında kalarak yaralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Samsun genelinde akşam saatlerinde fırtınanın saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi aştı. 3-5 dakika şiddeti artan fırtınada dükkan tabelaları yerinden söküldü, evlerin çatıları uçtu.

ANNE VE OĞUL YARALANDI

İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde bir börekçinin tabelası, fırtına nedeniyle yerinden çıkarak sokakta yürüyen anne Tuğba A. ve oğlu A.K.A.'nın üzerine devrildi. Yere yığılan anne ve oğlunun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Anne ve oğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Mahallesi'nde ise bir binanın çatısı, rüzgar nedeniyle sökülerek yandaki binada bir dairenin penceresinden içeri girdi. Olay anında evde kimsenin bulunmaması ise olası faciayı önledi. Polis ekipleri, çatının iki bina arasında asılı kaldığı sokağı giriş ve çıkışa kapattı.

'ALLAH'TAN FAZLA UZUN SÜRMEDİ'

Fırtına dolayısıyla Anadolu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Fırtınanın çok uzun sürmediğini belirten Erol Önder, "Fırtına 3-5 dakika boyunca sürdü. Çatı evlerin üzerine uçtu. Allah'tan çok uzun sürmedi. İyi ki evin içerisine girmiş. Girmese aşağı düşüp belki daha büyük kazalara neden olabilirdi" dedi.

Fırtınaya balkonda çamaşır asarken yakalandığını dile getiren Pınar Kebire Honca ise, "Ben balkonda çamaşır asıyordum. Fırtınayı duydum ve bir anda çatının uçtuğunu gördüm. Çok büyük bir ses çıkardı. Korktuk, çok panik yaptık. Hemen içeri girdik" diye konuştu.

Şiddetli bir fırtına yaşandığını ifade eden Yusuf Bektaş da, "Sokaklarda büyük gürültü duyduk. Evin önündeydim, içeri kaçtım. Kafama da bir odun parçası düştü. Kafamda küçük bir yara oluşturdu" dedi.