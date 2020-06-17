FİSKOBİRLİK fındık alım sezonunu 15 Ağustos'ta açmayı planlıyor

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, fındık alımı sezonunu 15 Ağustos'ta açmayı planladıklarını söyledi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni fındık alım sezonu için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Önceki sezonlarda olduğu gibi peşin ve emanet sistemini 2020 mahsulü için de sürdüreceklerini ifade eden Bayraktar, serbest piyasa şartlarının 25-30 kuruş üzerinde fiyat uygulamasına devam edeceklerini aktardı.

Bayraktar, alım sezonunu 15 Ağustos'ta açmayı planladıklarını, hasat döneminin başlaması ve pazara fındık iniş zamanına göre bu tarihi revize edebileceklerini kaydetti.

Birliğin piyasada her yıl ürün alım miktarının arttığına işaret eden Bayraktar, çiftçilerden bugüne kadar 2019 mahsulü 15 bin ton fındık kabul ettiklerini bildirdi.

Bayraktar, kuruma getirilecek tüm fındığa talip olduklarını belirterek, üreticilere tercihlerini FİSKOBİRLİK'ten yana kullanmaları çağrısında bulundu.

Birliğin üreticinin kurumu olduğunu ve mutlaka desteklenmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, "FİSKOBİRLİK, üreticinin kendi öz birliği. Kendisinin sahip olduğu bir yapılanma. Bu açıdan birlik güçlü olursa üretici ürünün değerini daha maksimum düzeyde alır." dedi.

Bayraktar, üreticilerle bağlarının giderek arttığına dikkati çekerek, "Bu durumu daha da geliştirmek istiyoruz. Yeni hasat döneminde çiftçimiz Birliği tercih etmeli. FİSKOBİRLİK olarak yeni hasat öncesi yoğun tanıtım ve reklam faaliyetlerimiz olacak." diye konuştu.

Birliğe bağlı 50 kooperatifin yeniden yapılandırılması için de yoğun çaba harcadıklarını belirten Bayraktar, bu süreçte önemli yol katettiklerini söyledi.

Bayraktar, kooperatiflerinin yüzde 60'ının yeniden yapılandırılmasının tamamlandığını anlattı.