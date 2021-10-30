  • BIST 1.522,040
  • Altın 550,02
  • Dolar 9,5896
  • Euro 11,1139
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Fitch: Arz kısıtları üçüncü çeyrekte küresel ekonomik büyümeyi yavaşlattı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, arz kısıtları nedeniyle küresel ekonomik büyümenin bu yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden zayıf olduğunu bildirdi.
Fitch: Arz kısıtları üçüncü çeyrekte küresel ekonomik büyümeyi yavaşlattı

Fitch'ten yapılan açıklamada, yarı iletken sıkıntısının ABD ve Almanya'da otomobil üretiminde büyük düşüşlere neden olduğu belirtildi.

Tüketici ve üretici fiyatlarının yükselen emtia fiyatları ile küresel mal piyasasındaki tedarik zinciri darboğazlarının etkisiyle yükselmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, arz kısıtları nedeniyle küresel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) artışının üçüncü çeyrekte beklenenden az olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tüketici ve üretici enflasyonlarının son aylarda genel olarak arttığı belirtilerek, bu durumun Brezilya, Rusya, Kore, Meksika ve Polonya dahil birçok yükselen piyasa ekonomisi merkez bankasını faiz oranlarını artırmaya sevk ettiği ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elazığ'ın tescilli lezzeti Ağın leblebisine talep artıyor30 Ekim 2021 Cumartesi 12:54
  • Rekabet Kurulu kararı sonrası zincir marketlerden peş peşe açıklamalar30 Ekim 2021 Cumartesi 11:42
  • TİM Başkanı Gülle: İhracatta 220 milyar dolara koşuyoruz29 Ekim 2021 Cuma 15:54
  • Fındık ihracatı arttı29 Ekim 2021 Cuma 11:30
  • Türkiye'den 9 ayda 6,4 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihraç edildi29 Ekim 2021 Cuma 11:25
  • Dijital dönüşümde 2022'nin yol haritası belirlendi29 Ekim 2021 Cuma 11:22
  • Türkiye'nin ham çelik üretimi 9 ayda 30 milyon tona yaklaştı29 Ekim 2021 Cuma 11:20
  • İspanyol hükümeti, çocuklara yönelik şekerli gıdaların reklamına yasak getirecek29 Ekim 2021 Cuma 09:44
  • Apple'ın satışları beklentileri karşılayamadı29 Ekim 2021 Cuma 09:34
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı 75,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek28 Ekim 2021 Perşembe 16:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti