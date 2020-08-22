Fitch'in merakla beklenen Türkiye açıklaması! Sürpriz değişiklik

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etti, görünümünü ise durağandan negatif'e çekti. Görünüm ve notta değişiklik beklenmiyordu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak açıkladı görünümünü ise "durağa"ndan "negatife" revize etti. Görünüm ve notta değişiklik beklenmiyordu. Kuruluş değerlendirmesinde, dış finansman risklerinin kötüleştiğini belirtti. Döviz rezervlerinin azalmasının, zayıf para politikasının ve kısmen güçlü bir kredi teşviki ile beslenen cari açığın dış finansman risklerini daha da artırdığını kaydetti.

Fitch değerlendirmesinde Mart ayından bu yana Türk Lirası'nın dolar karşısında yüzde 16 değer yitirdiğini hatırlattı. Reel faiz oranlarındaki keskin düşüşün enflasyon beklentilerini ve para politikasının güvenilirliğini zayıflattığını kaydetti.