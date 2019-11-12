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Fitch'ten 20 Türk bankası için açıklama

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 1 Kasım'da 'negatif'ten 'durağan'a yükseltmesinin ardından 20 Türk bankasının görünümlerini de 'durağan'a revize etti.
Fitch'ten 20 Türk bankası için açıklama

Fitch Ratings, görünümlerin revize edilmesinin devletin bankaları destekleme kabiliyetine yönelik aşağı yönlü risklerin azalmasını ve Türkiye'nin dış finansmanında yakın gelecekte keskin bir kötüleşme yaşanması olasılığının düşmesini yansıttığını vurguladı.

Ziraat, Vakıfbank, TSKB, Turk Eximbank, Emlak ve Vakıf Katılım'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notlarının görünümleri negatiften durağana yükseltildi. 

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