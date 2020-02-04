  • BIST 119.243
  • Altın 302,544
  • Dolar 5,9811
  • Euro 6,6174
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Fitch'ten koronavirüs uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgınının büyümesi durumunda petrol talebini azaltabileceğini açıkladı.
Fitch'ten koronavirüs uyarısı

Fitch Ratings, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen yeni tip koronavirüs salgınının petrol piyasalarına etkilerine ilişkin bir bilgi notu yayınladı.

Bilgi notunda, koronavirüs salgının, yayılmaya devam etmesi durumunda petrol talebini azaltabileceği, Brezilya, Norveç ve ABD gibi üretimi artan ülkelerde üretim fazlasının daha da yükselmesine neden olabileceği belirtildi. 

Bilgi notunda, petrolde oluşabilecek üretim fazlasının olası etkilerinin, virüs salgınının ne kadar süreceğine ve OPEC+ ülkelerinin üretim seviyelerini yeniden düzenleme becerilerine bağlı olacağı ifade edildi.

Fitch değerlendirmesinde, "2020 yılında jeopolitik gerilimler ve ekonomik algıdaki önemli itici unsurların ışığında petrol fiyatlarının büyük oranda oynaklığını korumasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Çin’ın petrol şirketleri CNPC/PetroChina, Sinopec ve CNOOC’nin reytinglerinin ülke notuyla bağlantılı olduğu, dolayısı ile gelişmelerde anlık şekilde etkilenmesinin beklenmediği belirtilen bilgi notunda, Çin’in petrol talebinin küresel talebin yaklaşık yüzde 15’ini, son beş yıldaki toplam talep artışının ise yüzde 36’sını oluşturduğu hatırlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayvancılığa son 17 yılda 33 milyar lira destek03 Şubat 2020 Pazartesi 16:33
  • Benzine 8 kuruş zam geldi03 Şubat 2020 Pazartesi 16:32
  • İkinci el otomobilde 'kapora tokatçılığına' dikkat03 Şubat 2020 Pazartesi 11:22
  • Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi başladı03 Şubat 2020 Pazartesi 10:15
  • Enflasyon rakamları açıklandı03 Şubat 2020 Pazartesi 10:11
  • En çok zamlanan salatalık oldu02 Şubat 2020 Pazar 13:58
  • Türkiye otomotiv pazarı 22 Avrupa ülkesini geçti02 Şubat 2020 Pazar 11:25
  • Milyoner sayısı 2019 sonunda 225 bini aştı02 Şubat 2020 Pazar 11:18
  • Çin Türkiye'den 200 milyon maske talep etti31 Ocak 2020 Cuma 16:42
  • Çin Türkiye'den 200 milyon maske talep etti31 Ocak 2020 Cuma 14:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti