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Fitch'ten Türkiye kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch, Türkiye'nin 'BB' olan uzun dönem kredi notunu BB-'ye düşürdü görünümünü de negatif olarak teyit etti.
Fitch'ten Türkiye kararı


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu indirdi.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-" seviyesine düşürüldüğü, not görünümünün "negatif" olduğu bildirildi. 

S-400'LERİ GEREKÇE GÖSTERDİLER

Açıklamada kredi notunun indirilmesinin nedenleri arasında, Merkez Bankası ile ilgili son gelişmeler, ekonomideki dengelenme için beklenen büyümenin gecikmesi, enflasyonun düşürülmesinde gecikme ve Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatının ABD yaptırımları riski taşıması gösterildi.

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