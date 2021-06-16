  • BIST 1.441
  • Altın 509,598
  • Dolar 8,5199
  • Euro 10,3325
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 19 °C
»

Fitch'ten Türkiye ve dolar açıklaması!

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin büyüme beklentisine ve yıl sonu dolar kuruna ilişkin öngörülerde bulundu.
Fitch'ten Türkiye ve dolar açıklaması!

Fitch Ratings, Haziran ayında yayımladığı küresel görünüm raporunda Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6,7’den yüzde 6,3’e indirdi. Türkiye ekonomisinin iç talep ve iyileşen net ticaret dengesiyle beklentileri aşmaya devam ettiğini belirten Fitch, 2020’nin dördüncü çeyreğindeki ivmenin sürdüğüne dikkat çekti.

TURİZMDE YAŞANACAK TOPARLANMA

“2021’in kalanı için sarkma riski yüksek olsa da Mart ayında açıkladığımız yüzde 6,7 büyüme tahmini yüzde 6,3 olarak güncelliyoruz” diyen kurum, kredideki yavaşlamayla birlikte zayıflayan tüketimin 2021’in ikinci yarısında turizmde yaşanacak toparlanmayla dengeleneceğini vurguladı.

PARA POLİTİKASI YENİDEN GEVŞEYECEK

2022 yılında Türkiye’deki büyümenin yavaşlayarak yüzde 3,7’ye inmesini bekleyen Fitch Ratings, 2023 yılındaki seçimlerden önce para politikasının yeniden gevşeyeceğini ve büyümenin yüzde 4,5 olarak gerçekleşeceğini düşünüyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 15,5

Mayıs ayında enflasyonist baskının biraz daha azaldığını söyleyen kurum, pozitif baz etkisiyle birlikte 2021 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15,5 olmasını beklediklerini söyledi. Fitch Ratings’in Mart ayında açıkladığı raporda Türkiye için 2021 enflasyon beklentisi yüzde 11,5’ti.

2022 yılında enflasyonun kademeli bir şekilde yüzde 12’ye gerileyeceğini düşünen Fitch, 2023 yıl sonunda ise enflasyonun yüzde 9,3 olmasını bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın pozitif reel faiz açıklamarına göre senaryolarını şekillendirdiklerini belirten kurum, 2021 yıl sonunda faizlerin yüzde 17’ye inmesini beklerken 2023 yılında yüzde 11,5 olacağını düşünüyor.

DOLAR BEKLENTİSİ

“Yüksek politika belirsizliği ve sınırlı portföy girişinden dolayı Türk lirasının dolar karşısında değer kazanmasını beklemiyoruz” diyen Fitch, Dolar/TL ’nin 2021 yılını 8,90 civarında bitirmesini bekliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa güne düşüşle başladı15 Haziran 2021 Salı 10:10
  • Altın yatırımcısı dikkat: Altın fiyatları sert düşüşte15 Haziran 2021 Salı 09:37
  • Dolar yukarı yönlü başladı15 Haziran 2021 Salı 09:36
  • Küresel piyasalar NATO Zirvesi'nin ardından karışık seyrediyor15 Haziran 2021 Salı 09:19
  • Yeniden yapılandırmaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi14 Haziran 2021 Pazartesi 12:25
  • Yabancıya konut satışında bu yıl rekor bekleniyor14 Haziran 2021 Pazartesi 12:24
  • FETÖ'nün darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen şirketlerin aktif büyüklüğü 70,3 milyar liraya ulaştı14 Haziran 2021 Pazartesi 11:32
  • Rüzgar, yükselen kapasitesiyle yenilenebilir enerjide payını artırıyor14 Haziran 2021 Pazartesi 11:32
  • e-Devlet'te kullanıcı sayısı 55 milyona ulaştı14 Haziran 2021 Pazartesi 11:31
  • Türkiye'de mayısta 59 bin 166 konut satıldı14 Haziran 2021 Pazartesi 10:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti