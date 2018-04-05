Fıtır sadakası fitre nedir, bu yıl fitre ne kadar?

Diyanet 2020 fıtır sadakası yani fitre miktarını açıkladı. Din İşleri Yüksek Kurulu bu yıl ki fıtır sadakasını 27 lira olarak belirledi. Peki halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası nedir, fıtır sadakası, fitre neye göre belirlenir?

Diyanet 2020 fıtır sadakası miktarını açıkladı? Din İşleri Yüksek Kurulu bu yıl ki fıtır sadakasını asgari 27 lira olarak belirledi.

Peki halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası nedir, fıtır sadakası, fitre neye göre belirlenir? Bu yıl fitre ne kadar? Fitre ne kadar 2020 Tüm bu soruların cevapları haberimizde:

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunun Ekrem Keleş'in başkanlığındaki toplantıda, 2020 yılı fıtır sadakası miktarının görüşüldüğü bildirildi.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2020 yılı ramazan ayın başlangıcından 2021 yılı ramazan ayı başlangıcına kadar olan sürede 27 lira olarak belirlenmesine karar verildiği belirtildi.

Belirlenen bu miktarın, " asgari miktar " olduğu, fıtır sadakasında verilecek miktar konusunda bir üst sınır bulunmadığı ifade edildi. Bu konuda ideal olanın, herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir miktar vermesi olduğu aktarılan açıklamada, söz konusu miktarın, gıda yardımı veya nakdi olarak da ödenebileceğine vurgu yapıldı.

MALİ BİR İBADET

Fıtır sadakasının, Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadet olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olan bu ibadetin meşru kılınmasındaki temel hedeflerden birinin, insanların paylaşma bilincini canlı tutmak olduğu da ifade edildi.

Fıtır sadakası nedir?

Fıtra denilen fıtır kelimesi halk arasında fitre şeklini almıştır.

Fıtır sadakası yani fitre Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sâhip bulunan her müslümanın vermesi gereken vâcib bir sadakadır.