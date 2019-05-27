Diyanet TV'de yayınlanan "Sıkça Sorulan Sorular" programında "Fıtır sadakası nedir, ne zaman verilir?" sorusuna cevap verildi.

Diyanet TV'de yayınlanan "Sıkça Sorulan Sorular" programında toplum tarafından merak edilen sorular cevap bulmaya devam ediyor.

Programda "Fıtır sadakası nedir, ne zaman verilir?" sorusuna cevap verildi.

Fıtır sadakasının tanımı yapılırken "Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın belirli kişilere vermesi vacip olan sadakadır. Vacip oluşu sünnetle sabittir. Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür." denildi.

Fıtır sadakasının verilme zamanı için ise "Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmakla birlikte bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Şafi mezhebinde ise fitreyi meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonrasına bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir." denildi.