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Fiyat artışı yedek parçaya da yansıdı

İvedik’te 45 yıllık oto tamircisi olan Sezai Güngör, ikinci el araçların fiyatlarındaki anormal artışın oto yedek parçaya da yansıdığını söyleyerek, “Fiyatlar katlandı. Anormal bir şekilde artış var. İşletmelerin ayakta durması iyice zorlaştı” dedi.
Fiyat artışı yedek parçaya da yansıdı

45 yıldır mesleğinin temsilcisi olan oto tamir bakım ustası Sezai Güngör gazetemize konuştu. Güngör ikinci el araçlardaki fiyat artışının, yedek parçaya da yansıdığını söyleyerek, “Oto yedek parçalarda fiyatlar katlandı. Anormal bir şekilde artış var. İşletmelerin ayakta durması zorlaştı” dedi. 

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İvedik’teki 88 Oto Sanayii’nde oto tamircisi olan Güngör, sürücülere tavsiyelerde bulundu. Uzun yola gidecek olan araç sahiplerinin araçların frenlerini, lastik havalarını, suyunu ve yağını muhakkak kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

LASTİKLERE DİKKAT
 Özellikle havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde lastiğin öneminin büyük olduğuna dikkat çeken Güngör, “Lastikler eski olmamalı. Kabak diye tabir ettiğimiz bir halde olmamalı. Kazaya davetiye çıkarırlar” dedi.

KAÇAK TEPKİSİ
Kaçak işletmelerin ve seyyar bir şekilde bu işi yapan kişilerin, işleri büyük oranda etkilediğini de hatırlatan Güngör, “Ellerinde bir çanta, bir araba seyyar tamircilik yapıyorlar. Vatandaşlarımız buna tamah etmesinler. Güvenilir değiller. Birçok müşterimiz bu tarz şahıslara araç bakımı yaptırdığında bizlere gelerek yakınıyorlar. Aracın bir yerini yapsalar bir yerini bozuyorlar. Vur-kaç denilen taktiği uyguluyorlar. Bugün arabanızı yaptırsanız yarın o şahısları aynı yerde bulamıyorsunuz. Karşınızda bir muhatap yok” diye konuştu. 

FİYATLAR KATLANDI
Pandemi döneminde ise kısa bir süre kapalı kaldıklarını hatırlatan Güngör, şu sıralar işlerin kapalı kaldıkları günlerden daha kötü olduğunu belirtti. İkinci el araç piyasasının artmasıyla birlikte yedek parçalarında anormal bir şekilde pahalandığını dile getiren Güngör, “Her şey çok pahalandı. Fiyatlar katlandı. Biz eski fiyatlardan çalışsak da ayakta durmak artık çok zorlandı” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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