  • BIST 99.076
  • Altın 277,375
  • Dolar 5,7759
  • Euro 6,4211
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 15 °C
»

"Fiyatı şişirip sonra indirim yapıyorlar"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yapılan indirimlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
"Fiyatı şişirip sonra indirim yapıyorlar"

Palandöken, yazılı açıklamasında, kış gelmeden başlayan "kış indirimlerinin" gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Aldatıcı indirim kampanyalarının tüketicinin güvenini zedelediğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Birçok büyük mağazada daha kış gelmeden kışlık ürünlere yüzde 50’ye varan indirim kampanyaları yapılıyor. Artık indirim sezonu diye bir sezon kalmadı. Fiyatlar önce şişirilip sonradan indirim varmış gibi ürünler eskisinden bile pahalıya satılıyor. Bu aldatıcı kampanyalar tüketicinin güvenini zedelediği gibi ekonomiye de zarar veriyor. Vatandaşları yanıltan ve piyasanın dengesini bozan indirim kampanyalarına düzenleme getirilmeli."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Panik havası kalktı, fındık fiyatları yükselişe geçti22 Ekim 2019 Salı 13:12
  • Soçi öncesi dolarda son durum22 Ekim 2019 Salı 11:03
  • Bakan Albayrak: Türkiye cari fazlada rekor kırdı22 Ekim 2019 Salı 09:04
  • Araç sahiplerine kötü haber22 Ekim 2019 Salı 07:07
  • Yeni istihdam paketi yolda21 Ekim 2019 Pazartesi 14:44
  • Milyoner sayısı 8 ayda yaklaşık 30 bin arttı21 Ekim 2019 Pazartesi 10:09
  • Mesai ücreti değişiyor20 Ekim 2019 Pazar 23:28
  • Vergi uygulamalarında yeni dönem20 Ekim 2019 Pazar 19:15
  • Arsenal'in de tükettiği 'Delice tuzu' birçok ülkeden ilgi görüyor20 Ekim 2019 Pazar 18:15
  • Devlet gelecek yıl vatandaştan 30,2 milyar lira harç toplayacak20 Ekim 2019 Pazar 17:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti