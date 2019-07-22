  • BIST 101.849
  • Altın 259,156
  • Dolar 5,6360
  • Euro 6,3235
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor

İstanbul Kadıköy'de bir dondurmacıda satılan ve içinde İran safranı bulunan özel dondurma, fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Şeker yerine Anzer balı kullanılarak yapılan dondurmanın bir topu 100 liradan satılıyor.
Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor

Göztepe'de bulunan bir dondurmacıda, alışık olduğunuz tatların yanı sıra müşterilerin beğenisine sunulan özel bir dondurma yer alıyor. Yapımında kullanılan malzemeler nedeniyle fiyatı dudak uçuklatan dondurma koyun sütüyle hazırlanıyor. Şeker yerine Anzer balı ile tatlandırılan dondurmayı pahalı yapan ise içinde bulunan İran safranı. Fiyatıyla dikkat çeken dondurmanın bir topu 100 lira, kilogram fiyatı ise 2 bin 500 liradan satılıyor.

'ELDE ETTİĞİMİZ KARI DİREK HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLIYORUZ'

Dondurma dükkanının sahibi Erhan Osmanoğlu hazırladığı bu özel dondurmaya ilginin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Görmüş olduğunuz dondurmayı koyun sütüyle yapıyoruz. Kesinlikle şeker kullanmıyoruz. Tamamen Anzer balıyla yapıyoruz ve İran safranıyla servise hazır hale getiriyoruz. Bu dondurma spesifik bir dondurma. Topu 100 lira. Biraz pahalı. Bunu ülkemizin önde gelen simaları sipariş veriyor. Bugüne kadar 5 kilo yaptık."

Dondurmayı kişiye özel yaptığını söyleyen Osmanoğlu, "Buradan elde ettiğimiz karı da, kar amacı gütmeden direk hayır kurumlarına bağışlıyoruz. Zaman zaman tabi ki ilgi var. Ve enfes bir tada sahip, yiyen biliyor. Kesinlikle çok lezzetli." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Türkiye'de bir sihir olduğuna inanıyorum'21 Temmuz 2019 Pazar 17:00
  • Erzurum'daki 'gizemli mağara' turizme kazandırılacak21 Temmuz 2019 Pazar 15:00
  • Fındık bahçeleri arasındaki saklı güzellik: Ayvacık21 Temmuz 2019 Pazar 14:00
  • 'Dalsın Kızlar Projesi' ile su altına indiler21 Temmuz 2019 Pazar 13:43
  • Köye dönüşe 'proje' desteği21 Temmuz 2019 Pazar 11:47
  • Denizdeki sörf tutkusunu karada yaşıyorlar21 Temmuz 2019 Pazar 11:18
  • Köylülerin 'yayla mesaisi' devam ediyor21 Temmuz 2019 Pazar 11:15
  • 'Siber saldırıların maliyeti 2 trilyon doları aşacak'21 Temmuz 2019 Pazar 10:46
  • Afrodisyas'ın 'İstiklal Caddesi' gün yüzüne çıkarılıyor21 Temmuz 2019 Pazar 10:37
  • Amasyalı ailenin sevimli misafiri, karaca 'Boncuk'21 Temmuz 2019 Pazar 10:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti