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Fiyatını fazla bulduğu bıçağı kendi üretti, satışına başladı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Hasan Tüfekçi (44), ilgisini çektiği bıçağı, fiyatını yüksek bulunca kendisi üretti. Süs eşyası kılıç yapımına da başlayan Tüfekçi, ürünlerini internet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.
Fiyatını fazla bulduğu bıçağı kendi üretti, satışına başladı

Avcılığa meraklı, evli ve 2 çocuk babası Hasan Tüfekçi, satın almak istediği bıçağı, fiyatını fazla bulunca kendisi üretmek için kolları sıvadı. İnternetten gerekli aletleri satın alıp evinin bahçesine küçük bir atölye kuran Tüfekçi, bıçağı yaptı. Ürünün beğenilmesi üzerine yenilerini yapan ve ilginin artmasıyla 18 yıldır çalıştığı fabrikadaki işini bırakan Hasan Tüfekçi, sadece atölye çalışmalarına yoğunlaştı. Çeşitli bıçak türlerinin yanı sıra kılıç da yapan Tüfekçi, ürünlerini internet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına 100 lira ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla satmaya başladı.

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'BU İŞ SABIR İŞİ'

Hasan Tüfekçi, yaptığı işin sabır gerektirdiğini belirterek, "İlk bıçağımı yaptım. Sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Beğeniler, olumlu yorumlar geldi. Bu işte kendimi geliştirme kararı aldım. Avcı bıçakları, ekmek bıçakları, kılıçlar ve çakılar yaptım. Bu ürünleri de sosyal medya hesabımdan paylaştım. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden insanlar beni takip etmeye başladı. Gün geçtikte siparişler almaya başladım. Bugün, Türkiye'nin birçok yerine ürün gönderiyorum. Bu işleri yapmak kolay değil. Bu iş, sabır işi. Sevdiğim için tezgah başında uzun saatler geçiriyorum. Hedefim, kendimi Türkiye'ye daha çok duyurabilmek. İnsanlara yaptığım ürünleri ulaştırabilmek" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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