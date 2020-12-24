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Fiyatlar tavan yaptı! Bakanlık harekete geçti

30’lu bir koli yumurtanın fiyatı 34 liraya çıktı. Bu artışla yumurtanın fiyatı, 22 TL’ye satılan tavuğu geçmiş oldu. Fahiş fiyatlar, Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık işletmeleri denetlemeye hazırlanıyor.
Fiyatlar tavan yaptı! Bakanlık harekete geçti

Yumurtalarda artan fiyatlar dikkat çekiyor. 30’lu bir koli yumurtanın fiyatı 34 liraya çıktı. Bu artışla yumurtanın fiyatı, 22 TL’ye satılan tavuğu geçmiş oldu. Fahiş fiyatlar, Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

30’lu bir koli yumurtanın fiyatı 34 liraya çıktı. Bu artışla yumurtanın fiyatı, 22 TL’ye satılan tavuğu bile solladı. Fahiş fiyatlar, Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Yumurtada fiyatların tavan yaptı, tanesi 1 lirayı aştı. 30'lu koli yumurta almak isteyenlerinde 34 lira ödemesi gerekiyor. Bu artışla yumurtanın fiyatı, 22 TL’ye satılan 2 kiloluk tavuğun fiyatını geçmiş oldu.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bir yumurta fiyatının 1 lirayı geçmesinin ardından, Ticaret Bakanlığı’nı da harekete geçirdi. Bakanlık, yumurta fiyatlarında büyük artış yapan market, bakkal, işletmeleri denetlemeye hazırlanıyor.

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