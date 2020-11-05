Fiyatların düşmesinin tek bir yolu var

Ankara Kuruyemişçiler Odası Başkanı Erdinç Özbakır, Türkiye’de kuruyemişin yüzde 50’inin ithalata dayandığını ve kurun artmasıyla fiyatların da arttığını söyledi. Fiyatı düşürmeninse ancak yerli üretimle mümkün olabileceğini belirtti.

Başkent’te kurdaki artışla beraber kuruyemişçilerin tezgâhlarında bulunan ithal ürünlerinin fiyatları da arttı. Dolar kurlarındaki hareketlenme, kuruyemişçilerin tezgâhlarını da etkiledi. İthal ürünlerin fiyatlarının dolarla beraber çıkmasıyla birlikte fiyatlar arttı, zam gelen ürünlerine de talep azaldı. Gazetemize konuşan Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Erdinç Özbakır, “Badem ve cevizin fiyatı kur nedeniyle çok arttı. Fiyatları düşürmemiz için doğru toprağa doğru ürünü ekerek üretimi artırmalıyız” dedi. Özbakır kuruyemiş fiyatları ile ilgili şu bilgileri aktardı:

FİYATLAR KURLA BERABER ARTTI

“Ülkemizde yetişen ve yetişmeyen ürünlerimiz var. Dünyanın yüzde 70’ine yakın badem ve Antep Fıstığı üreticisi Amerika. Kaju Güney Afrika’dan geliyor. Diğer yaban mersini, goji berry gibi ithal malzemeler döviz kuru üzerinden geliyor. Dolar kurunun yükselmesinden dolayı devamlı olarak ithal ürünlerin fiyatları da artıyor. Ceviz’in yüzde 65’ine yakını yine ithal geldiği için fiyat artıyor. Örneğin Ukrayna, Şili’den geliyor. Kuruyemiş sektörümüzün yüzde 50-60’ı ithal geliyor diyebiliriz. Ceviz fiyatları bu sene arttı. Kırık cevizler 45 liradan 60 liraya kadar çıkar. Bildiğimiz kelebek cevizin fiyatı da 70 liraya çıkar.”

YERLİ ÜRETİMDE REKOLTE DÜŞERSE FİYAT ARTAR

“Bizdeki ürünler nohut gurubu leblebi, fındık ki dünyada bir yerimiz var bu konuda ve yer fıstığı üretiminde iyiyiz. Ancak yer fıstığında geçen sene toptan fiyatı 17-18 lira bandındayken bu sene toptanı 35 lira perakende fiyatı 45 lira oldu. Yerli ürünlerdeki fiyatın artışı rekolteye bağlıdır. Kabak çekirdeği üretimi yapıyoruz iki yıldır rekolte az fiyat arttı. Fındık 2 3 ay önce yaşanan bir afetten dolayı bu sene fiyatı tekrar yukarı çıktı.”

ÜRETİM YAPARSAK FİYATLAR DÜŞER

“Üretim olmadan hiçbir şey olmaz. Cennet memleketimizde yerli üretime ağırlık vermeliyiz. Tarımı desteklemeliyiz. Eğer üretimi artırırsak fiyatı mutlaka düşer. Bir perakende işletmesine giden 35 liralık mal maliyetlerini koyduğu zaman minimum yüzde 35 üzerine koyar o da 45 lirayı bulur. İthal ceviz bizden kalite olarak düşük ama ona rağmen pahalı. Üretmemiz gerekiyor. Örneğin Dakota çekirdeği Maraş, Bursa, İnegöl bölgesinde çok güzel yetiştirilmeye başladı. İthali kestik fiyatı düşürdük. Geçen seneye göre daha iyiyiz. Yerli üretimi yaptığımız andan itibaren fiyatı düşürebiliyoruz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA