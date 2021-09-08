Flaş gelişme! Şenol Güneş dönemi bitiyor

A Milli Takım’da Şenol Güneş dönemi sona eriyor. Hollanda karşısında alınan 6-1’lik mağlubiyet sonrası, 69 yaşındaki çalıştırıcı görevinden ayrılma aşamasına geldi.

A Milli Takım ’da 2. Şenol Güneş dönemi de bitiyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda’ya 6-1 yenilen Ay Yıldızlılarda teknik direktör değişikliği bekleniyor.

KRİTİK GÖRÜŞME

NTV SPOR'un haberine göre; Güneş, konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüşecek. Yapılacak toplantıdan iki sonuç çıkabilir. Seçeneklerden ilki Başkan Özdemir’in 69 yaşındaki adama görevden alındığını açıklaması. Diğer seçenek ise Güneş’in istifasını sunması.

Ay Yıldızlı ekipteki 2. dönemine 2019 Mart ayında başlayan Şenol Güneş’in sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona erecekti.

Güneş, 2000-2004 yılları arasında da A Milli Takım teknik direktörlüğü yaptı.

Ay Yıldızlı ekip, Şenol Güneş teknik direktörlüğünde 82 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 38’inden galibiyet ile ayrılan milliler, 23 kez berabere kalırken, 21 yenilgi yaşadı.