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Flaş iddia: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın...

Alman basını, Daniel Farke'nin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın olduğunu duyurdu.
Flaş iddia: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından yeni antrenör arayışlarına başladı.

Alman basınından SPORT1'in haberine göre, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Daniel Farke olacak. Son olarak İngiltere Premier League ekibi Norwich City'nin teknik direktörlüğünü yapan 45 yaşındaki Alman çalıştırıcı, kasım ayında kötü giden sonuçlardan sonra Norwich City ile yollarını ayırmıştı.

Haberin detaylarında Farke ile Beşiktaş'ın 48 saat içerisinde resmi anlaşmaya varacağı iddia edildi.

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