  • BIST 1.112
  • Altın 474,037
  • Dolar 7,5495
  • Euro 8,9548
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Florya'da patlayan çamaşır makinesi yangın çıkardı, 2 kişi dumandan etkilendi

BAKIRKÖY Florya'da 3 katlı binanın giriş katında bulunan evde çamaşır makinesinin patlaması nedeniyle yangın çıktı. Binada mahsur kalan 2 kişi ve 1 kediyi itfaiye kurtardı.
Florya'da patlayan çamaşır makinesi yangın çıkardı, 2 kişi dumandan etkilendi

Yangın, Florya Basınköy Mahallesi Gülistan Sokak 'ta 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 3 katlı binanın giriş katında bulunan evdeki çamaşır makinesi henüz bilinmeyen bir sebeple patladı.  Patlayan çamaşır makinesi nedeniyle yangın çıktı. Duman, kısa sürede tüm binayı sararken vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında binada mahsur kalan 2 kişi ve 1 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 kişiye ambulansta müdahale edildi. Kurtarılarak sahibine teslim edilen kedi sahibi tarafından veterinere götürüldü. 

Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüse dikkat çekmek için bakırdan maske yaptı20 Eylül 2020 Pazar 10:15
  • Bodrum'da çıkan yangında arı kovanları zarar gördü19 Eylül 2020 Cumartesi 20:09
  • ABD'li Joseph 108'lik saçıyla Guinness'e girdi19 Eylül 2020 Cumartesi 17:37
  • BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi19 Eylül 2020 Cumartesi 09:27
  • Ukrayna’da bir kadın eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı18 Eylül 2020 Cuma 21:56
  • Eşiyle 'ekmek alma' tartışması yaşadı, intihara kalkıştı18 Eylül 2020 Cuma 19:51
  • Otomobilin el frenini çekmeyi unuttu, motosiklete ve otomobile çarptı18 Eylül 2020 Cuma 18:47
  • 50 yıllık çift,2 gün arayla yaşamlarını yitirdi18 Eylül 2020 Cuma 16:33
  • 2 çocuğu dolaba kilitleyip, anneye 1 saat işkence yapan maskeli soyguncular akraba çıktı18 Eylül 2020 Cuma 14:56
  • Ordu’da cam şişeye konan torpil patladı: 3 çocuk yaralı18 Eylül 2020 Cuma 11:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti