Floyd'u öldüren polis üst düzey güvenlikli hapishaneye nakledildi

ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına aldığı siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin, eyalette bulunan üst düzey güvenlikli hapishaneye nakledildi.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde gözaltına aldığı siyahi George Floyd'un boynuna ve ense bölgesine diziyle bastıran ve 'ölümüne neden olduğu' düşünülen Derek Chauvin, eyaletteki en üst düzey güvenliğe sahip Oak Park Heights Hapishanesi'ne nakledildi. Winsconsin sınırına yakın noktada bulunan hapishaneden şu ana kadar kimsenin kaçamadığı ve ülkenin en güvenli hapishanesi olduğu belirtiliyor.

DURUŞMA 8 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Chauvin'in bugün mahkemeye çıkmasının beklendiği, ancak düzenlenen protestolardan nedeniyle duruşmanın 8 Haziran'a ertelendiği ifade edildi.

"NEFES ALAMIYORUM" FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette "acil durum" ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.