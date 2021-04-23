  • BIST 1.345
  • Altın 477,565
  • Dolar 8,3173
  • Euro 10,0238
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
»

Foça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 55 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı olduğu ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
Foça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 55 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 01.00 sıralarında Yeni Foça Mahallesi Çanak Koyu mevkiinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalıştığı belirlenen, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki Afganistan uyruklu çoğu kadın ve çocuk 55 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler Yeni Foça’daki Çok Amaçlı Salon’a götürüldü. Ekipler, göçmen kaçakçısı olduğu ileri sürülen 5 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Kaçak göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Şüpheliler R.Ç. (29) ve A.V. (28) ile Afganistan uyruklu Z.S. (20), B.B. (19) ve Myanmar uyruklu E.M. (53), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun23 Nisan 2021 Cuma 09:33
  • TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü23 Nisan 2021 Cuma 09:32
  • Foça açıklarında sürüklenen lastik bottaki 55 kaçak göçmen kurtarıldı23 Nisan 2021 Cuma 09:31
  • Aydın'da beton mikseri devrildi: 1 ölü,1 yaralı23 Nisan 2021 Cuma 09:30
  • Pegasus Hava Yolları Ankara’dan Londra’nın Stansted Havalimanı’na seferlere başlayacak23 Nisan 2021 Cuma 09:11
  • Türkiye ve dünya gündemi23 Nisan 2021 Cuma 09:08
  • Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu23 Nisan 2021 Cuma 09:02
  • Kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de23 Nisan 2021 Cuma 09:01
  • Vatandaşlar, ikametlerine en yakın camide cuma namazını kılabilecek23 Nisan 2021 Cuma 09:01
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23 Nisan 2021 Cuma 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti