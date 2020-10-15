  • BIST 1.180
  • Altın 485,238
  • Dolar 7,9339
  • Euro 9,2805
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
»

Foça'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'in Foça ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda çeşitli türlerde toplam 60 litre sahte içki ile 198 litre etil alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı. 
Foça'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün, sahte içki imal ve satışı yapan kişilere yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, plastik ve cam şişeler ile damacanalar içerisinde, rakı başta olmak üzere çeşitli türlerde toplam 60 litre sahte içki, 198 litre etil alkol, muhtelif ölçeklerde 338 şişe aromatik malzeme, 1 damıtma düzeneği ele geçirildi. Ele geçirilen etil alkollerin şişe, bidon ve damacanalarının üzerine temizlik ya da dezenfektan malzemesi etiketi yapıştırıldığı dikkati çekti. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'si polisteki işlemlerinin ardından salıverildi. Aytaç B. ve eşi Deniz B. ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Aytaç- Deniz B. çifti, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı15 Ekim 2020 Perşembe 16:23
  • Hakkari'de 49 kilo eroin ele geçirildi15 Ekim 2020 Perşembe 16:19
  • Yunan propagandasına TSK'dan 'görüntülü' yanıt15 Ekim 2020 Perşembe 15:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz15 Ekim 2020 Perşembe 14:56
  • Ülke genelinde yarın Kovid-19 denetimi yapılacak15 Ekim 2020 Perşembe 14:45
  • İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi15 Ekim 2020 Perşembe 14:14
  • RTÜK: Spotify yasal süre içerisinde müracaatını yaptı15 Ekim 2020 Perşembe 14:13
  • Türkiye'nin Güney Afrika ile ilişkileri Kovid-19 sonrası yeniden artacak15 Ekim 2020 Perşembe 14:10
  • Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu15 Ekim 2020 Perşembe 13:15
  • Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı15 Ekim 2020 Perşembe 13:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti