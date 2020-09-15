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Forbes açıkladı: 2020'nin en fazla kazananı Messi oldu

Forbes, 2020 yılının en çok kazanan erkek sporcularını açıkladı. Arjantinli futbolcu Lionel Messi 126 milyon dolarla, 2020 yılının en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.
Forbes açıkladı: 2020'nin en fazla kazananı Messi oldu

Forbes’in yayımladığı ‘Dünyanın En Yüksek Ücretli Futbol Oyuncuları 2020’ listesinde, FC Barcelona’da forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi 126 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Messi’yi, Juventus FC’de forma giyen Cristiano Ronaldo 117 milyon dolarla ikinci sırada takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise 96 milyon dolarla Paris Saint-Germain FC’de forma giyen Neymar yer aldı. Dördüncü sırada ise ilk 10’da bulunan en genç oyuncu olduğu ifade edilen yine Paris Saint-Germain oyuncusu Kylian Mbappe 42 milyon dolarla yer aldı.


 

Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:


 

 Futbolcu Kulüp Gelir (dolar) 


 

1 Lionel MessiBarcelona  126 milyon 


 

2Cristiano RonaldoJuventus117 milyon 


 

3NeymarPSG96 milyon


 

4Kylian MbappePSG42 milyon 


 

5 Muhammed SalahLiverpool 37 milyon 


 

6 Paul PogbaManchester United34 milyon 


 

7 Antoine GriezmannBarcelona33 milyon 


 

8 Gareth BaleReal Madrid 29 milyon


 

9 Robert LewandowskiBayern Münih28 milyon 


 

10 David De GeaManchester United27 milyon

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