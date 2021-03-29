  • BIST 1.395
  • Altın 451,700
  • Dolar 8,1307
  • Euro 9,5722
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

Ford Otomotiv, mikroçip tedarikindeki kısıtlar nedeniyle üretime 6 gün ara verecek

Ford Otomotiv, Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurt dışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan'dan 9 Nisan'a kadar 6 gün süreyle ara verileceğini duyurdu.
Ford Otomotiv, mikroçip tedarikindeki kısıtlar nedeniyle üretime 6 gün ara verecek

Ford Otomotiv Sanayi AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında birçok sektörün elektronik bileşenlere (mikroçip) artan talepleri nedeniyle, özellikle otomotiv sektöründe son yıllarda daha da yoğun kullanılmaya başlanan araç içi elektronik bileşenlerin tedarikinde sıkıntılar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin ana ortağı Ford Motor Company'nin küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne ve ana üretim hatlarına öncelik vererek elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalıştığı vurgulanarak, şirket olarak, tedarikçilerle birlikte gerekli planlamaların yapıldığı ve tedarik sıkıntısının olası etkilerinin en aza indirildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurt dışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan 2021'den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir. Kamuya açıklanan 2021 yılı üretim ve satış adet tahminlerimizi etkilemesi beklenmeyen söz konusu üretim duruşu süresince bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi çalışmaları devam edecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TİM Başkanı Gülle: Çok yakında Türkiye Lojistik Portalı'nı faaliyete geçireceğiz29 Mart 2021 Pazartesi 11:08
  • TİSK istihdamın korunması için kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesini istiyor29 Mart 2021 Pazartesi 10:33
  • Borsa haftaya yükselişle başladı29 Mart 2021 Pazartesi 10:29
  • Küresel piyasalar yeni haftada veri gündemine odaklandı29 Mart 2021 Pazartesi 10:28
  • Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Hemen faiz indirilecek yargısı doğru değil29 Mart 2021 Pazartesi 09:47
  • Dolarda hareketlilik sürüyor29 Mart 2021 Pazartesi 09:29
  • Borsada açığa satış işlemlerinde 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak29 Mart 2021 Pazartesi 09:17
  • Rüzgar ve güneş, elektrik üretiminde kömürün tahtını salladı29 Mart 2021 Pazartesi 09:16
  • AnadoluJet yurt dışı uçuşlarda 'Bahar Kampanyası' başlattı28 Mart 2021 Pazar 14:07
  • Türk iş insanları Irak ile 50 milyar dolarlık ticaret yapmayı hedefliyor28 Mart 2021 Pazar 14:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti