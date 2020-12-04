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Ford Otosan’dan 60. yılında büyük yatırım hamlesi

Ford Otosan'dan yapılan açıklamada, "2026 yılına kadar yapmayı planladığımız 20,5 milyar TL yatırımı kapsayan Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın bugün Resmi Gazete’de yayınlanmasından mutluluk duyuyoruz." denildi.
Ford Otosan’dan 60. yılında büyük yatırım hamlesi

Ford Otosan açıklamasında, şirketin gelecek 6 yıl boyunca hayata geçireceği ve etkisi 10 yılı aşacak ileri görüşlü yatırımın hem şirketi hem de Türkiye otomotiv sanayisini geleceğe taşıyacağı ve global arenada rekabet güçlerini artıracağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“20,5 milyar TL tutarındaki bu yatırım ile elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirilmesini, bununla birlikte üretim tesislerimizdeki modernizasyon ve otomasyon çalışmalarının geliştirilmesini, yanı sıra Ford’un Avrupa’da devam eden ticari araç pazar liderliğine ve artan pazar payı başarısına istinaden büyüyen ticari araç pazarındaki talebi karşılamak için kurulu kapasitemizi artırmayı öngörüyoruz.

Bu kapsamda, Kocaeli Fabrikalarımızdaki araç üretim kapasitemizi 650 bine çıkarmayı ve batarya montaj fabrikası kapasitesini de 130 bin adede ulaştırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda 3 bin kişilik ek istihdam sağlamayı da hedefliyoruz. Yatırımlarımıza ilişkin detayları önümüzdeki dönemde paylaşmaya devam edeceğiz. Çalışanlarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte büyük Ford Otosan ailesi olarak heyecan duyduğumuz bu yatırım döneminin, memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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