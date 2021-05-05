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Ford'da çip krizi üretimi durdurdu

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, küresel düzeyde devam eden yarı iletken darlığı nedeniyle Almanya'daki iki fabrikasında üretime ara verdiğini açıkladı.
Ford'da çip krizi üretimi durdurdu

Otomotiv ve teknoloji şirketlerini vuran çip krizi, fabrikalarda üretimi engellemeye devam ediyor. ABD'li otomotiv üreticisi Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verme kararı aldı.

Küresel düzeyde yaşanan çip krizi sebebiyle alınan karar, şirketin Almanya'daki Köln ve Saarlouis tesislerini etkileyecek.

Ford'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Küresel yarı iletken pazarındaki durum gerginliğini koruyor ve tüm tahminlere göre önümüzdeki aylarda da böyle olmaya devam edecek ve bu da arz darboğazlarına neden olacak" denildi.

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