'Formula 1 DHL Turkish Grand Prix'si, 2020'nin en iyi yarışı seçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmaları sonrası asfaltı yenilen Intercity Formula 1 pistinde gerçekleştirilen 'Formula 1 DHL Turkish Grand Prix'si, global olarak yapılan oylamada, 2020 yılının en iyi yarışı seçildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 2005 ile 2011 yılları arasında 7 kez düzenlenen 'Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin 9 yıl aranın ardından yeniden Türkiye'de, Intercıty İstanbul Park'ta düzenlendiği hatırlatıldı. Bakanlığın hummalı çalışmaları sonrası yenilenen asfaltta yapılan yarışın büyük heyecana sahne olduğu kaydedildi.

Formula 1 pilotlarınca en çok tercih edilen pistlerden olan Intercity İstanbul Park'ın 5 bin 338 metre uzunluğunda olduğu ve efsanevi 8'inci virajı ile tanındığı vurgulanarak, "Formula 1 yönetiminin 17 yarışlık sezonun ardından başlattığı oylamada, Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen yarış, oylamaya katılan taraftarların yüzde 33'ünün oyunu alarak 1'inci oldu" denildi.

Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yarış öncesi Intercity Formula 1 pistinde incelemede bulunduğu ve burada yaptığı açıklamada, "Binlerce yıldır medeniyetlere, imparatorluklara başkent olmuş İstanbul'umuz Formula 1'e ev sahibi olmayı fazlasıyla hak etmektedir" dediği hatırlatıldı.