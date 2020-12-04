  • BIST 1.330
  • Altın 462,113
  • Dolar 7,8013
  • Euro 9,4876
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Formula 1 heyecanı Bahreyn'de devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Bahreyn'de yapılacak sezonun 16. etabı Sakhir Grand Prix'siyle sürecek.
Formula 1 heyecanı Bahreyn'de devam edecek

Mercedes'in takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaştığı 2020 sezonunun 16. yarışı, önceki etabın yapıldığı Bahreyn'in Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan Uluslararası Bahreyn Pisti'nin yeni inşa edilen 3 bin 543 metrelik bölümünde düzenlenecek.

Pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantileyen Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle katılamayacağı yarışta yerini 22 yaşındaki Büyük Britanyalı George Russell alacak.

87 turluk mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 20.00'de başlayacak. Yarış ise 6 Aralık Pazar günü TSİ 20.10'da gerçekleştirilecek.

Sezonun 16. yarışı öncesi öncesi Mercedes sürücüsü Hamilton'ın 11, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 2, Max Verstappen (Red Bull-Honda) ve Pierre Gasly'nin (AlphaTauri-Honda) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları04 Aralık 2020 Cuma 09:09
  • İngiltere'de tribünler yeniden seyirciye kavuştu04 Aralık 2020 Cuma 09:08
  • Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery: Oyuncularımın hepsi çok iyi performans gösterdi04 Aralık 2020 Cuma 09:08
  • Norveç Milli Futbol Takımı'nı Solbakken çalıştıracak03 Aralık 2020 Perşembe 16:19
  • MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı03 Aralık 2020 Perşembe 16:17
  • Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hüseyin Çimşir ile sözleşme imzaladı03 Aralık 2020 Perşembe 13:01
  • Trabzonspor salgın sürecinde ilki hedefliyor03 Aralık 2020 Perşembe 13:00
  • Ampute milli futbolcu Barış Telli: Hiçbir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin03 Aralık 2020 Perşembe 12:59
  • Bakan Kasapoğlu: Engelli sporcularımız, azimli mücadeleleri ve benzersiz başarılarıyla hepimize ilham veriyor03 Aralık 2020 Perşembe 12:59
  • Doğuştan engelli ampute futbolcunun hayalini 'milli forma' süslüyor03 Aralık 2020 Perşembe 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti