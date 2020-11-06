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Formula 1 için son hazırlıklar

YAKLAŞIK 9 yıl aranın ardından İstanbul Park'ta Formula 1 yarışları tekrar yapılacak. Yarışlara 1 hafta kala takımların yarışları yöneteceği çadırlar yerlerini aldı.
Formula 1 için son hazırlıklar

Tüm dünyadan milyonlarca izleyicisi bulunan, Formula 1 sezonunun on dördüncü yarışı Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020, 9 yıl aradan sonra 13-14-15 Kasım tarihlerinde İntercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Yarışta takımların kullanacakları malzemeler İstanbul Park'a getirilirken, yarışları kontrol edecekleri takım çadırları da İntercity İstanbul Park'ta yerlerini aldı.

İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak yapılan hazırlıklarla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Vural Ak pisti hazır tuttuklarını belirterek, "Dört yıldır Formula 1'i buraya getirmek için çalıştığımız için ana işlerin hepsini hazır tutuyorduk. Yarışın bu yazın başında geleceği kesinleşince detay işlere giriştik. Dünya şampiyonası çok büyük bir organizasyon. Önümüzde çok yapılması gerekenler listesi vardı. Onların hepsi tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde olması işimizi çok kolaylaştırdı. Cumhurbaşkanı kendisi de çok önem verdi bu yarışa. Ulaştırma Bakanlığımız asfaltın son şeklini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi peyzaj, temizlik gibi diğer işlere yardımcı oldu. İstanbul Valiliği bu organizasyonların hepsini çok güzel yönetti" İfadelerini kullandı.
 

"EN HIZLI ARABALAR, EN HIZLI PİLOTLAR FORMULA 1'DE"

Formula 1 yarışının turizm açsından da önemli olduğunu belirten Ak, "Formula 1 sadece bir araba yarışı değil. 2-3 milyar insanın televizyonlarından takip ettiği çok büyük bir organizasyon. Merkezinde otomobil var. Otomobili teknolojisinin zirvesi. En hızlı arabalar, en hızlı pilotlar Formula 1'de. Bu kadar çok kişiye ulaştığınız için şehrinizle, ülkenizle alakalı söylemek istediğiniz her şeyi bu vasıtayla söyleyebileceğiniz dünyaya açılan büyük bir kapı. Turizm açısından, yabancı sermayeyi buraya çekmek açısından, Türkiye'de üretilen malları yurt dışına ihraç etme açısından Formula 1'in üstünden İstanbul'u, Türkiye'yi, bizim hayatımızı yansıtmak bence büyük bir avantaj" dedi.


 

YARIŞLARA 1 HAFTA KALA GARAJLAR DOLMAYA BAŞLADI

Takımların yarış sırasında kullanacakları malzemelerin geldiğini söyleyen Vural Ak, “5 günümüz kaldı. Bütün hazırlıklar tamamlandı. Takımlar lojistik olarak İstanbul'a gelmeye başladı. 7 büyük Jumbojet ile hassas kargolar geliyor. 400 tırla da takımların diğer ekipmanları geliyor. Yarışa 1 hafta var garajlarımız dolmaya başladı. Perşembe günü pilotlar arabalarını kullanmadan pisti tanımak için yürüyecekler, bisiklete binecekler. Cuma günü arabalarla ilk antrenmana çıkacaklar. Onlarda da çok büyük bir heyecan var. 20 pilotun 17 tanesi bu piste hiç adım atmadı. 3 tanesi de daha önce kullandı ama onlar da 9 sene geçti aralarından. Hem arabalar çok hızlandı hem de burayı unuttular tabi. Asfaltın hamuru farklı olduğu için arabaların yol tutuşunu arttıracak. Arabalar da hibrit teknolojisine geçtiği için çok daha hızlandı. Benim tahminim pist derecemiz bir 5 saniye aşağıya gelecek. Formula 1'de 5 saniye bir 10 yıllık teknolojiyi gösterecek" şeklinde konuştu.,


 

"PİLOTLAR ŞAMPİYONU MATEMATİKSEL OLARAK BU YARIŞTA BELLİ OLACAK"

İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak İstanbul Park'ta yapılacak yarış hakkında, "Mercedes takımı bu sene şampiyonluğunu garantiledi. Ama pilotlar şampiyonu henüz belli değil. Matematiksel olarak bu yarışta belli olacak. Eğer bir kaza olmazsa Hamilton şampiyonluğunu Türkiye'de ilan edecek gibi görünüyor. Bundan sonraki 3 yarış formaliteye dönüşecek. Bu da bizim için çok güzel olacak çünkü İstanbul'da şampiyonluğu ilan ettiği için bütün sene boyunca İstanbul yarışı anılacak" dedi.



"SÜRPRİZLERE GEBE BİR YARIŞ OLACAK"

Vural Ak sözlerine şöyle devam etti: 

"Matematiksel bakarsak Mercedes'in teknolojik üstünlüğüyle Hamilton'ın pilotajı çok iyi bir paket oldu. Onun başına bir şey gelmezse burada başarılı olacağını düşünüyorum. Şuan yağmur yağıyor. Benimde kişisel isteğim ve duam inşallah yarış yağmurda olur. Hem pistimiz çok güvenli, su drenajları çok güzel, hiçbir yerde su birikmiyor. Bu kadar kuvvetli ve hızlı arabaların yağmurda ekstra yetenek gerektiriyor. Bu sefer biz arabanın yeteriyle beraber pilotajı da görmüş olacağız. Arabayla çok öne çıkan pilotların belki biraz geri gelmesi mümkün olacak. Çünkü orada bilek kuvveti gelecek. Sürprizlere gebe bir yarış olacak."

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